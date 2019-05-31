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31.05.2019 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Костромскому школьнику оторвало палец на детской площадке

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

В Костроме началась внеплановая проверка игрового оборудования после инцидента на детской площадке, где ребенку оторвало часть пальца. Об этом сообщила мэрия Костромы.

С 31 мая специальная комиссия начала проверку состояния детского игрового оборудования во дворе на улице Индустриальной в Костроме, где был травмирован ребенок.

Мама девятилетнего мальчика разместила фото в соцсетях с жалобой на то, что ее сын пострадал на детской площадке, схватившись за качель. В поручне качели оказалась острая деталь, которая отсекла ребенку часть пальца. Мальчик попал в больницу, где ему сделали операцию.

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На место ЧП выехали сотрудники управления ЖКХ. Им предстоит провести оценку технического состояния оборудования площадки. В мэрии пообещали, что если на площадке обнаружат неисправное игровое оборудование, управляющей компании выдадут предписание на его ремонт или демонтаж. Виновного в ЧП с ребенком определит следствие.

По данным мэрии, в этом году специалисты успели проверить около 3000 единиц оборудования во дворах жилых домов и на территории социальных объектов города. Эксперты установили, что 286 единиц оборудования нуждаются в ремонте, а 21 единица находится в аварийном состоянии и должна быть демонтирована.

С начала года в мэрию поступило шесть обращений жителей с просьбой провести на детских площадках ремонт качелей и горок. В горадминистрации уточнили, что с заявками на проверку оборудования можно обращаться не только в мэрию, но и к сотрудникам управляющих компаний, которые обслуживают жилые дома.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома
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