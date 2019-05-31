Под Ярославлем мемориальная плита упала на ребенка

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в связи с падением мемориальной плиты на девятилетнего мальчика.

По информации регионального следственного управления СК РФ, ЧП произошло 30 мая на территории мемориала воинам-освободителям в городе Гаврилов-Яме.

- В результате падения мемориальной плиты ребенок получил открытую черепно-мозговую травму: перелом основания черепа, ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии мальчик госпитализирован, - рассказала официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также конкретные лица, действия которых привели к трагическим последствиям.