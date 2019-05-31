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31.05.2019 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем мемориальная плита упала на ребенка

Текст: Элина Труханова

В Ярославской области возбуждено уголовное дело в связи с падением мемориальной плиты на девятилетнего мальчика.

В Ярославле возбудили дело после падения ребенка с качелей

По информации регионального следственного управления СК РФ, ЧП произошло 30 мая на территории мемориала воинам-освободителям в городе Гаврилов-Яме.

- В результате падения мемориальной плиты ребенок получил открытую черепно-мозговую травму: перелом основания черепа, ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии мальчик госпитализирован, - рассказала официальный представитель ведомства Кристина Гузовская.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также конкретные лица, действия которых привели к трагическим последствиям.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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