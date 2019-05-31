В МФЦ расскажут, как бросить курить

В пятницу, 31 мая, 11 столичных центров госуслуг "Мои Документы" приглашают москвичей пройти бесплатное обследование, в ходе которого специалисты департамента здравоохранения Москвы определят концентрацию оксида углерода в выдохе. Они же расскажут горожанам, как быстро и навсегда бросить курить. Акция приурочена к Всемирному дню без табака.

Пройти обследование можно будет с 8:00 до 20:00. А во флагманском офисе в ТРЦ "Афимолл Сити" до 16:00 всех желающих бросить курить проконсультируют психиатр-нарколог и психолог. Пройти скрининг-обследование можно еще на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России" в Гостином дворе.

Напомним, у посетителей флагманских офисов "Мои Документы" в Центральном и Юго-Западном административном округе всегда есть возможность вместе с оформлением необходимых документов проверить легкие в кабинете "Мое здоровье". Кроме этого, посетители МФЦ могут пройти обследования по направлениям: "Здоровое сердце", "Здоровое питание", "Здоровые сосуды". Для этого прямо на месте можно будет сдать экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, измерить артериальное давление и рассчитать индекс массы тела. Процедура займет всего 15 минут.

Адреса центров и флагманского офиса госуслуг "Мои документы, где 31 мая можно будет получить консультации по профилактике табачной зависимости и пройти обследование: