Водителей предупредили о грозе и сильном ветре утром в Москве

Московских автолюбителей предупредили о непогоде утром и вечерних пробках 31 мая. На официальной странице в Twitter Центр организации дорожного движения призвал водителей утром не парковаться рядом с деревьями и под рекламными щитами из-за грозы, а также напомнил о дачных пробках после обеда.

В сообщение отмечено, что сегодня для водителей не лучший день: "С утра ждем дождь с грозой и сильным ветром (не паркуйтесь под "рекламой"), а после обеда - дачный разъезд".

Час пик в пятницу начнется раньше обычного, а кончится позже, поэтому ЦОДД призвал водителей заранее строить маршруты и посоветовал по возможности пользоваться московским метро.