Все 109 зон отдыха в Москве готовы к летнему сезону

Все 109 зон отдыха в Москве, где не идет реконструкция, готовы к летнему сезону. Из них купаться можно на 8, они полностью подготовлены. Об этом сообщил сегодня журналистам и.о. начальника объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Леонид Бородулин.

Инспектор напомнил, что всего на территории города определено 126 зон отдыха, из них без купания - 47, массового отдыха - 67, а с купанием - 12.

- В этом году три зоны отдыха с купанием - это Большой городской пруд в Зеленограде, озеро Белое и пляжный комплекс "Бич клаб" находятся на реконструкции, - пояснил "РГ" Бородулин. - Также закрыты на реконструкцию 4 популярные зоны отдыха без купания, среди них Джамгаровский пруд, парк Дружба, а еще 10 зон массового отдыха, например, в районе Капотни, Коломенского, Борисовских прудов.

К слову, как ожидается, к концу июля на ряде закрытых зон отдыха работы по реконструкции могут быть завершены, однако пока об этом говорить преждевременно.

По словам Бородулина, основными нарушениями во время подготовки к сезону были несвоевременная уборка мусора, повреждение газонов и малых архитектурных форм, например лавочек, урн, скульптур. Всего в период с начала мая было выявлено 70 нарушений на 43 объектах.

- К настоящему времени все замечания устранены, - пояснил инспектор. - Но наша работа на этом не заканчивается, все лето будем следить за соблюдением нормативов: чистотой, своевременным вывозом мусора, сохранением уличной мебели, травяного настила.

К слову, инспектирует работу всех 126 зон всего 16 инспекторов ОАТИ Москвы. При этом некоторые зоны отдыха оборудованы видеокамерами, поэтому обходить "ногами" на территорию можно чуть реже. Однако, именно пеший осмотр дает наилучший результат.

Как отметила начальник инспекции по контролю за благоустройством озелененных территорий и парковых зон Ирина Косарева, граждане в теплый период чаще всего нарушают правила, обустраивая пикниковые точки в неположенных местах. "При выявлении таких обьектов, виновных наказываем, штраф за нарушение правил пожарной безопасности для граждан составляет до 4 тысяч рублей", - пояснила "РГ" Косарева. Она отметила, что уже в течение мая в ходе проверок было выявлено на 22 объектах 26 нарушений.

Впрочем, за последние годы в столице наметилась тенденция у москвичей проводить отдых с превалирующей спортивной составляющей, а не кулинарной.

Пожаловаться на некачественное содержание зон отдыха можно на портале "Наш город" или на "горячую линию" ОАТИ.