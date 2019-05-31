На складе ЕАО нашли более тысячи артиллерийских снарядов

Силовики обнаружили более одной тысячи артиллерийских снарядов, обследовав территорию бывшего склада боеприпасов в ЕАО, сгоревшего в 1997 году.

Тогда пламя уничтожило две тысячи вагонов с боеприпасами, радиус разброса которых достиг десяти километров. Несмотря на то, что военнослужащие проводили очистку местности, почти сто гектаров земли по-прежнему притягивают "черных копателей". За прошедшие годы здесь погибло более 30 человек, около ста местных жителей получили различные ранения.

"Проведено очередное обследование территории бывшего 456 артиллерийского склада боеприпасов Минобороны РФ. Обнаружено 1052 единицы артиллерийских снарядов различного калибра и других взрывоопасных предметов", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы УФСБ по Еврейской автономии.

Среди находок - реактивный снаряд, минометные мины, выстрел к ручному гранатомету, граната Ф-1 и патроны. Все боеприпасы подорвали на месте обнаружения.