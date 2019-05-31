Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Житель Южно-Сахалинска выиграл в тираже быстрой лотереи суперприз - более пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба "Столото".

Отмечается, что по правилам такой лотереи, участнику, чтобы выиграть, нужно правильно отметить все числа комбинации или ни одного. Победитель не отгадал ни одного числа из победной комбинации, но какую именно стратегию он использовал, станет ясно, когда человек обратиться за призом.

Предыдущий победитель из Южно-Сахалинска выиграл 2,3 миллиона рублей, произошло это 1 мая. В целом, по статистике государственных лотерей, в 2018 году в Сахалинской области появилось 17 лотерейных миллионеров. Рекорд региона - 155 миллионов рублей. В марте эту сумму пенсионер, который долгое время работал матросом на рыболовецком судне, а потом разнорабочим в местной компании. Став миллионером, мужчина решил изменить свою жизнь - перебраться в Москву, купить домик у Черного моря.