Новости

Россиянам сократят новогодние каникулы 07:00
ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк 06:38
Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею 5 миллионов рублей 06:30
Власти Японии отодвинули от Токио зону учений ВМС США 06:26
На Забайкальском кинофестивале впервые вручат приз «Признание народа» 06:12
В Японии начались переговоры Сергея Лаврова и Таро Коно 06:10
Назван опасный для сердца популярный напиток 06:05
Камчатский почтальон похитила 2,5 млн рублей из пенсий 05:26
МИД Мексики: Американские пошлины грозят тяжелыми последствиями 04:34
Канада начала вывозить свой мусор с Филиппин 04:33
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики 04:05
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна 03:38
В Италии налетчик угрожал продавщице кафе чупа-чупсом 02:53
Более тысячи мигрантов из Мексики незаконно проникли в США 02:28
СМИ: Хиллари Клинтон займется производством фильмов и телепрограмм 01:34
США отказались делать исключения из нефтяных санкций против Ирана 01:13
Суд арестовал имущество экс-владельцев и руководителей Промсвязьбанка 00:57
В Ираке шесть человек погибли в результате серии взрывов 00:47
Зеленский пожаловался американскому сенатору на "две войны" 00:37
Банк России назвал уязвимости финансовой системы страны 30.05.2019
Россиянин Хачанов вышел в третий раунд "Ролан Гаррос" 30.05.2019
При обстреле с украинской стороны в ДНР ранены двое гражданских 30.05.2019
Вучич: Инцидент в Косове разрушил веру в партнерские отношения с Западом 30.05.2019
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе 30.05.2019
Достигло миллиона количество книг из РФ, запрещенных к ввозу на Украину 30.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
31.05.2019 06:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею 5 миллионов рублей

Текст: Анна Бондаренко

Житель Южно-Сахалинска выиграл в тираже быстрой лотереи суперприз - более пяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба "Столото".

Фото: iStock
Краснодарец рассказал, как потратил 74 млн рублей выигрыша в лотерею

Отмечается, что по правилам такой лотереи, участнику, чтобы выиграть, нужно правильно отметить все числа комбинации или ни одного. Победитель не отгадал ни одного числа из победной комбинации, но какую именно стратегию он использовал, станет ясно, когда человек обратиться за призом.

Предыдущий победитель из Южно-Сахалинска выиграл 2,3 миллиона рублей, произошло это 1 мая. В целом, по статистике государственных лотерей, в 2018 году в Сахалинской области появилось 17 лотерейных миллионеров. Рекорд региона - 155 миллионов рублей. В марте эту сумму пенсионер, который долгое время работал матросом на рыболовецком судне, а потом разнорабочим в местной компании. Став миллионером, мужчина решил изменить свою жизнь - перебраться в Москву, купить домик у Черного моря.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Японии начались переговоры Сергея Лаврова и Таро Коно
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
Роскосмос осудил запрет Пентагона на услуги РФ при космических запусках
ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк
В Кремле заявили о планах повышения благосостояния граждан