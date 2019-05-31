В Кировской области школьницу убило током на улице

В Кировской области начата доследственная проверка по факту гибели от электрического тока 14-летней девочки. Об этом сообщило СУ СКР по региону.

По версии следствия, проходя 30 мая по улице Ленина в городе Луза, она заметила лежавший на земле провод и зачем-то решила поднять его. Провод оказался под напряжением, школьница получила сильный удар током и погибла.

По предварительным данным, провод оборвало штормовым ветром, который пронесся в эти дни по Кировской области.

Сейчас следствие изучает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.