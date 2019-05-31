Лжеамериканец "из ООН" обманул влюбленную омичку на 66 тысяч рублей

Омские полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве по заявлению 47-летней жительницы Ленинского округа. Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, потерпевшая познакомилась в соцсетях с мужчиной, который представился гражданином США.

Он поведал даме, что работает врачом и служит при миссии ООН по контракту. Очень скоро между омичкой и "доктором" завязался роман по переписке. Влюбленной не терпелось увидеть американского кавалера, но тот пояснил, что не может приехать, что его держит контракт. Вот если его разорвать, то примчится тут же, но ведь на это нужна крупная сумма - 1,5 тысячи долларов.

Мужчина стал уговаривать "избранницу" перечислить за него эту сумму для досрочного разрыва трудовых отношений с миссией ООН, ведь собственные его счета, как он утверждал, заблокированы. И однажды жительница Омска сдалась, поверив во всю эту историю. С ней тут же связался "представитель международной организации" и посоветовал взять кредит.

Жертва мошенников получила в банке две трети от требуемой суммы - 66 тысяч рублей, которые перевела на указанный счет. Хотя ее и насторожил тот факт, что счет международной миссии оказался открыт в Перми. Омичка попыталась выяснить у интернет-знакомого, как такое возможно, но аферист отвечал крайне уклончиво. Зато стал просить оставшиеся 500 долларов за расторжение контракта и некую "неустойку" в четыре тысячи долларов.

Только тогда женщина окончательно разобралась, с кем имеет дело, поняла, что ее жестоко обманули, и написала заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личность "американца из ООН" со связями в Перми, чтобы привлечь его к ответственности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.