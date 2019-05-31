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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Петербургские депутаты сегодня определят дату выборов губернатора

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге в Большом зале Мариинского дворца началось заседание Законодательного собрания города. Одним из ключевых вопросов на повестке дня будет дата выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Врио главы Петербурга Беглов пойдет на выборы самовыдвиженцем

29 мая спикер городского парламента Вячеслав Макаров внес в Заксобрание предложение утвердить дату выборов на 8 сентября. Выбор даты Макаров объяснил тем, что по федеральному законодательству объявление даты выборов должно произойти в период от 90 до 100 дней до дня голосования.

Примечательно, что в законопроекте должность "губернатор" не фигурирует. Указано, что выборы будут проводиться на пост высшего должностного лица в городе.

Стоит отметить, что несмотря на наличие в избирательном законодательстве понятия "Единый день голосования", в парламенте каждого региона, где намечены выборы, проводят заседание и утверждают дату, когда граждан позовут на избирательные участки.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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