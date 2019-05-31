Петербуржцы пожаловались на рекламу о кастрации неверных мужей

Петербуржцы пожаловались в антимонопольное ведомство на рекламный щит ветеринарной клиники. Информацию об этом разместила на своей странице в Facebook пресс-секретарь УФАС по Санкт-Петербургу Марина Нериновская.

Рекламный щит с объявлением о цене на кастрацию котов и кошек ветеринары установили рядом со станцией метро "Улица Дыбенко", сделав на нем дополнение "Неверный муж - бесплатно". Это и возмутило некоторых горожан.

- Я нахожу текст данной рекламы оскорбительным и унижающим человеческое достоинство, а также сознательной дискриминацией по половому признаку с целью подрыва доверия между людьми, - указал один из авторов обращения в УФАС, - На мой взгляд, данная реклама призывает к насилию и жестокости, а также подрывает основу семейных ценностей.

Сейчас на рассмотрении в УФАС находится две аналогичные жалобы, решение по ним будет вынесено в установленные законом сроки. Также они будут перенаправлены экспертам ассоциации маркетинговой индустрии "Рекламный совет" и специалистам городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.