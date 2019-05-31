В Петербурге два брата-дошкольника отравились антифризом

В Петербурге сотрудники полиции выясняют обстоятельства ЧП, которое произошло накануне с двумя несовершеннолетними братьями на улице Димитрова. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчики 2011 и 2012 года рождения были экстренно госпитализированы с признаками тяжелого отравления.

- Дети госпитализированы бригадой скорой помощи с острым пероральным отравлением неизвестной технической жидкостью, - уточнили в полиции. - По предварительной информации, пострадавшие по недосмотру родителей выпили антифриз.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Отметим, что химически антифриз - смесь воды и этиленгликоля. Отравление этим веществом высокотоксично, серьезно поражает почки и центральную нервную систему, причем последствия отравления могут остаться навсегда, а в тяжелых случаях - привести к летальному исходу.

Детей может привлечь приятный цвет жидкости, например, розовый или красный, а также фруктовый запах отдушки, поэтому производители обязательно помещают на емкость с антифризом предупреждающую надпись: "Хранить в недоступном для детей месте".