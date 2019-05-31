В Петербурге вышел в свет двадцатый ежегодник "Кто есть кто". Справочник содержит 1316 биографий наиболее известных и влиятельных жителей города.

Как сообщают издатели, в новом выпуске 1316 биографий, из них 192 фамилии включены в справочник впервые.

Персоналии распределены по 36 разделам, самые многочисленные: органы государственной власти (федеральные и региональные), к ним относится 211 биографий, театр (138 фамилий), музыка (103), наука - (102), бизнес (87), журналистика и СМИ (79), образование (70), дипломатический корпус (64).

Из прошлогоднего списка выведено 229 фамилий людей, которые либо скончались, либо уехали из Петербурга, либо утратили свой официальный статус.

Старейшина ежегодника - фронтовик, скульптор, народный художник России Григорий Данилович Ястребенецкий, родившийся 29 октября 1923 года. Двоим самым юным персонам в июле этого года исполнится по 17 лет. Это пианист Иван Бессонов, ставший в 2018 году первым российским музыкантом - победителем "Классического Евровидения", и фигуристка Софья Самодурова, выигравшая в 2019 году чемпионат Европы в одиночном катании.

Чаще всего в справочнике встречается фамилия "Иванов". В ежегоднике 12 известных персон с такой фамилией. На втором месте "Петров", людей с такой фамилией - девять.

Традиция выпуска биографических ежегодников в Петербурге берет начало с 1894-го года. До 1917 года в городе издавалась адресная и справочная книга "Весь Петербургъ - Весь Петроградъ". Алфавитный список жителей содержал сведения о месте их проживания, чинах, титулах и званиях, роде занятий. С 1922 года возобновился выпуск адресной и справочной книги на текущий год под названием "Весь Петроград", с 1924 года переименованной в "Весь Ленинград".

Для жителей указывались адреса проживания, профессии, в ряде случаев выборные должности. В 1935 году издание прекратило своё существование. В 1939 году объявили выход адресной книги "Ленинград" с уведомлением, что в связи с сокращением объема уменьшено количество помещаемых сведений. Жертвой этого сокращения стал алфавитный список ленинградцев, поскольку слишком очевидно стало бы, сколько известных людей исчезло в результата репрессий.

31 августа 1995 года первый раз вышел в свет биографический справочник "Кто есть кто в Санкт-Петербурге". С тех пор книга издается регулярно, ее выпуски включены в фонды ведущих библиотек России и ряда зарубежных стран, активно используются сотрудниками государственных структур, бизнесменами, журналистами, научными работниками, дипломатами.