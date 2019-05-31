Новости

Захарова потребовала от Британии объяснений по поводу здоровья Ассанжа 10:15
В Смоленской области ФСБ не дала вывезти за границу бивни мамонта 10:12
В Екатеринбурге лошадь изуродовала девочке лицо 10:10
Беглов пойдет на губернаторские выборы самовыдвиженцем 10:09
Лавров рассказал о влиянии США на Японию 10:08
Суд не разрешил выпустить косаток из "китовой тюрьмы" 10:08
Крым попытается отменить в суде западные санкции 10:06
Видео: Как снайперы КГБ Беларуси перестреляли коллег из 12 стран 10:05
Спецдокладчик ООН: Ассанжа подвергают психологическим пыткам 09:54
Лавров: Косовские власти чувствуют свою безнаказанность 09:48
Границы нацпарка "Лосиный остров" могут изменить ради железной дороги 09:46
Число пострадавших на батуте в Бурятии увеличилось до шести 09:46
Президент Туркменистана подарил Медведеву щенка алабая 09:44
Броневик технической разведки МТР-К поступит на вооружение в 2020 году 09:39
Орден родительской славы получила семья из Севастополя 09:36
Водителей предупредили о грозе и сильном ветре утром в Москве 09:33
Накануне выходных в столице будет дождливо 09:10
В Прикамье от удара молнии сгорел дачный дом 09:05
Жительницу Ямала будут судить за организацию притона с системой скидок 09:01
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур 08:41
Перепутанные в роддоме пермячки получат по 1 млн рублей 08:33
Россияне сыграют свадьбу на воздушном шаре над Иссык-Кулем 08:33
В Перми при столкновении автобусов пострадали 6 человек 08:27
Южнокорейская газета сообщила о казни в КНДР переговорщиков с США 08:16
350 л.с. и полный привод. Для ралли выпустят очень быструю Lada Granta 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Росреестр объяснил, как себя вести, если сосед поставил забор на вашем участке
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как отправить ребенка в бесплатный летний лагерь
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
Как получить 100 баллов на ЕГЭ
31.05.2019 09:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Орден родительской славы получила семья из Севастополя

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Президент России Владимир Путин вручил орден "Родительская слава" многодетной семье из Севастополя. Сергей и Оксана Лисейцевы воспитывают девятерых детей, передает пресс-служба правительства Севастополя.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин в Кремле вручил ордена "Родительская слава"

- На таких примерах укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, предкам, которыми всегда была так сильна Россия, - отметил президент на церемонии.

Сергей Лисейцев поблагодарил главу государства за заботу и поддержку, которую получают многодетные семьи.

- В Севастополе многие молодые семьи хотят, чтобы у них было много детей, потому что меняются условия их проживания, - сказал он. - Например, наша православная школа в последние четыре года получает финансовую поддержку от государства, что очень ощутимо для родителей. Хотим, чтобы Севастополь со своей богатой историей стал оплотом нравственного и духовного процветания.

- Сергея Лисейцева мы знаем как мецената, попечителя православной школы-гимназии "Мариамполь", человека с активной жизненной позицией, который не остается безразличен к чужой беде, - рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, присутствовавший на вручении наград. - Именно такие семьи являются примером для каждого из нас.

Всего в преддверии Международного дня защиты детей награду из рук президента страны получили восемь супружеских пар из разных регионов России. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров призвал Японию не нагнетать обстановку вокруг Курильских островов
В Трудовом кодексе появятся новые льготники
Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики
Состыкованы российская и китайская части моста через Амур
ЦБ лишил лицензии Кемсоцинбанк