Орден родительской славы получила семья из Севастополя

Президент России Владимир Путин вручил орден "Родительская слава" многодетной семье из Севастополя. Сергей и Оксана Лисейцевы воспитывают девятерых детей, передает пресс-служба правительства Севастополя.

- На таких примерах укрепляется авторитет самого института семьи, возрождаются исконные традиции крепкого дома, солидарности и любви, верности своему роду, предкам, которыми всегда была так сильна Россия, - отметил президент на церемонии.

Сергей Лисейцев поблагодарил главу государства за заботу и поддержку, которую получают многодетные семьи.

- В Севастополе многие молодые семьи хотят, чтобы у них было много детей, потому что меняются условия их проживания, - сказал он. - Например, наша православная школа в последние четыре года получает финансовую поддержку от государства, что очень ощутимо для родителей. Хотим, чтобы Севастополь со своей богатой историей стал оплотом нравственного и духовного процветания.

- Сергея Лисейцева мы знаем как мецената, попечителя православной школы-гимназии "Мариамполь", человека с активной жизненной позицией, который не остается безразличен к чужой беде, - рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, присутствовавший на вручении наград. - Именно такие семьи являются примером для каждого из нас.

Всего в преддверии Международного дня защиты детей награду из рук президента страны получили восемь супружеских пар из разных регионов России. Церемония состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.