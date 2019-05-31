Россия пригласила комиссара Совета Европы по правам человека в Крым

Министерство иностранных дел России направило комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович приглашение посетить Крым. Об этом ТАСС сообщил замглавы российского внешнеполитического ведомства Александр Грушко.

По словам высокопоставленного дипломата, комиссара будут готовы принять на полуострове в любое удобное для нее время. "Имеем в виду создать все необходимые условия для ознакомления комиссара с нынешними крымскими реалиями", - отметил Грушко.

По словам замминистра, такой визит поможет сформировать в Совете Европы "объективное представление о процессах, происходящих в Крыму".

Напомним, Россию лишили основных прав в Парламентской ассамблее Совета Европы в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. РФ после этого отказалась от полноценной работы в ассамблее до внесения поправок в ее регламент, а с 2017 года также заморозила выплату своих взносов в бюджет Совета Европы.