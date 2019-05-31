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31.05.2019 12:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Ростове ушел из жизни ученый с мировым именем Виктор Домбровский

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону на 69-м году жизни скончался ростовский ученый Виктор Домбровский, известный в мире своими разработками в сфере магнитно-резонансной томографии. Гражданская панихида в память о выдающемся ученом прошла в Ростовском государственном медицинском университете. Об этом сообщается на официальном сайте вуза.

Виктор Домбровский был доктором медицинских наук, заслуженным врачом России. В советское время работал в НИИ медицинской радиологии АМН СССР в Обнинске. После защиты кандидатской диссертации на тему "Радиоиммунологический и иммунохимический методы определения миоглобина в биологических жидкостях" его удостоили премии Ленинского комсомола.

В начале 1990-х годов ученый вернулся в свою альма-матер - Ростовский государственный медицинский университет. И впервые на юге России освоил и внедрил в нем клиническую практику - метод магнитно-резонансной томографии.

"Домбровский был ученым с мировым именем в своей отрасли. За свою жизнь он подготовил свыше 150 научных работ", - говорится в сообщении университета.

В 2004 году Виктор Иосифович защитил докторскую диссертацию, посвященную изучению возможностей МРТ в диагностике опухолей и других заболеваний почек. Он запатентовал три изобретения. Вел не только серьезную научную работу, но и консультировал больных, писал статьи в газеты и журналы, руководил центром лучевой диагностики Ростовского государственного медицинского университета, заведовал кафедрой лучевой диагностики, отделением магнитно-резонансной и рентгеновской компьютерной томографии вузовской клиники.

Общество Утраты Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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