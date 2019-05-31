В Сочи полицейский получил три года колонии за разглашение гостайны

Сотрудники ФСБ разоблачили оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Сочи, который передавал копии секретных документов третьим лицам. Суд приговорил его к трем годам колонии.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю, полицейский отснял копии секретных документов, принадлежащих другим сотрудникам ведомства, и передал их третьим лицам для дальнейшего распространения.

По данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну".

Краснодарский краевой суд приговорил подозреваемого к лишению свободы на три года в колонии общего режима. Осужденный сотрудник также был лишен звания капитана полиции и уволен из органов правопорядка.