Для развития рыболовства на Ямале нужна поддержка на федеральном уровне

Председатель комитета окружного парламента по развитию АПК и делам коренных малочисленных народов Севера Марат Абдрахманов принял участие в заседании круглого стола по проблемам и перспективам развития рыболовства во внутренних водоемах. Организатором обсуждения, которое состоялось 30 мая, выступил Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Марат Абдрахманов рассказал о положении дел в рыбодобывающей отрасли Ямала и вновь обратил внимание федеральных коллег на необходимость принятия мер на законодательном уровне, которые бы оказали положительное влияние на развитие рыболовства в регионах.

В частности, речь шла об отсутствии в Федеральном законе "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" порядка добычи водных биоресурсов в период возникновения заморных явлений. Марат Абдрахманов напомнил о позиции регионов, подтверждающей необходимость внесения в него поправок, которые будут регулировать вылов рыбы во время заморов.

Парламентарий пояснил: "Для предотвращения массовой гибели рыбы существует только один способ - организация ее вылова в такой неблагоприятный период. Пока в рамках существующей нормативно-правовой базы реализовать это невозможно. Соответствующую законодательную инициативу Ямала уже поддержали более 50 субъектов. Ее изучила комиссия правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности. Сейчас законопроект находится на доработке. Мы надеемся на поддержку нашей инициативы со стороны федеральных коллег, особенно Министерства сельского хозяйства, так как водные биоресурсы находятся в федеральной собственности, а специально уполномоченным органом выступает Минсельхоз. Либо мы должны увидеть предложения федеральных ведомств по урегулированию этой ситуации".

Кроме того, речь шла о необходимости расширения научных исследований водных биоресурсов, принятии дополнительных мер по пресечению браконьерства, об увеличении масштабов искусственного воспроизводства.

В этой связи Марат Абдрахманов обозначил еще один важный вопрос - сокращение естественного воспроизводства сигов, вызванное промышленным освоением и браконьерством. Напомним, восстановление запасов ценных пород рыб стало главной темой недавнего выездного заседания профильного комитета окружного парламента в п. Харпе. "Восстановление популяций сигов возможно лишь за счет реализации комплекса охранных и воспроизводственных мероприятий, которые в настоящее время в округе реализуются. Но при этом в последнее время наблюдается перевес объемов компенсационных мероприятий со стороны ТЭКа в сторону выпуска пеляди. Поэтому мы предлагаем Федеральному агентству по рыболовству обратить на это внимание и компенсационные мероприятия перенаправить на ценные породы: муксун, сибирский осетр, стерлядь и др.", - отметил Марат Абдрахманов.

После обсуждения всех позиций регионов по итогам заседания были разработаны рекомендации Государственной Думе, Министерству сельского хозяйства РФ, Федеральному агентству по рыболовству, региональным органам исполнительной власти.

Отметим, на Ямале рыболовство имеет свою специфику. В округе расположено около 300 тысяч озер и 48 тысяч рек, в которых обитает 33 вида рыб, из них 27 относятся к промысловым.

В рыболовстве - традиционной отрасли хозяйственной деятельности Ямала, заняты в основном представители коренных малочисленных народов Севера. Промышленным рыболовством занимаются 17 предприятий, из них 7 - крупные, которые обеспечивают порядка 80% объема добычи водных биоресурсов среди рыбозаводов. Также промысел ведут 10 сельскохозяйственных организаций, малые формы хозяйствования, в том числе родовые общины коренных малочисленных народов Севера. Глубокой переработкой занимается 5 предприятий.

В округе развивается товарное рыбоводство: на салехардской ферме по производству осетра в 2018 году выращено 18 тонн осетра, реализовано 12 тонн. Также предусмотрена господдержка аквакультурных хозяйств в виде субсидии на выращивание товарной рыбы. С 2014 года в округе проводятся работы по изучению водных объектов рыбохозяйственного значения, пригодных для осуществления товарного рыбоводства.

Сайт: zsyanao.ru

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Законодательного собрания ЯНАО