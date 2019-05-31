В Екатеринбурге лошадь изуродовала девочке лицо

Правоохранительные органы Екатеринбурга разбираются в обстоятельствах несчастного случая в конном клубе на улице Походной.

По информации Свердловской областной прокуратуры, лошадь нанесла серьезные травмы 14-летней школьнице - у девочки сильно и изранено лицо.

Инцидент случился 25 мая, когда пострадавшая с подружкой пришли на вводный урок. "Они вывели лошадь на манеж, она вырвалась и нанесла девочке множественные травмы лица - ей потребовалась помощь врачей", - сообщила официальный представитель ведомства Марина Канатова.

Сейчас прокуратура проверяет, были ли во время ЧП на манеже инструкторы. Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбург СК области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). Назначена судмедэкспертиза травм девочки.