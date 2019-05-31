В Ханты-Мансийске мужчина расстрелял бывшую жену и ее отчима

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело по факту двойного убийства: 42-летний мужчина расстрелял из "Сайги" бывшую жену и ее отчима, после чего попытался свести счеты с жизнью.

Как передает пресс-служба Следственного комитета Югры, вечером 30 мая подозреваемый с охотничьим ружьем пришел в дом в садово-огородническом кооперативе, где находилась его экс-супруга, их дети и отчим женщины. Мужчина выстрелил в родственников, оба умерли на месте, и увез детей, которые после развода остались с матерью. Задержать фигуранта помогали росгвардейцы.

"В район предполагаемого местонахождения подозреваемого выдвинулись наряды групп задержания вневедомственной охраны. Бойцы ОМОН были приведены в готовность к возможному проведению специальной операции", - рассказала представитель регионального управления Росгвардии Наталья Васильченко.

Подозреваемого нашли по его автомобилю, который он оставил у дома родни - к ним он увез детей, с несовершеннолетними все в порядке. Сам мужчина попытался свести счеты с жизнью, сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Мужчина состоит на учете в отделении лицензионно-разрешительной работы как владелец четырех единиц гражданского огнестрельного оружия. Одно из ружей было использовано при совершении преступления, оно изъято", - подчеркнули в ведомстве.