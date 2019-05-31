Жительницу Ямала будут судить за организацию притона с системой скидок

Жительница Нового Уренгоя попала на скамью подсудимых за организацию салона интимных услуг. Бизнес женщина организовала по всем канонам: она брала на работу девушек с хорошими внешними данными, а постоянным клиентам предоставляла скидки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры автономного округа, в 2015 году местная жительница организовала "массажный салон". Оборудовала помещение спальными и джакузи, закупила постельное, костюмы и приспособления для сексуальных утех.

Чтобы привлечь клиентов, она отобрала только красивых и здоровых девушек, распространяла среди посетителей визитные карточки, запустила сайты и вела группы в соцсетях.

"В салоне работали 10 девушек, каждой из которых полагалось 40 процентов от "заказа", остальное организатор забирала себе. В заведении действовала предварительная запись, дисконтная система, выдавались сертификаты. Обвиняемая вела журнал посещения - он позднее попал в руки правоохранительных органов", - рассказали в прокуратуре.

В феврале 2019 года салон прикрыла полиция. Его владелице предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 241 УК РФ и грозит срок до пяти лет. Прокуратура утвердила обвинительный акт.