Роспотребнадзор: Из ресторанов стейки и суши не исчезнут

Такие разъяснения сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова (документ имеется в распоряжении "РГ"). Но для того, чтобы не было отравлений, предприятия общепита должны приобретать продукты только при наличии документов, подтверждающих их безопасность, и проводить производственный контроль сырья. Соответственно, никакие административные санкции из-за продажи стейков с кровью или суши, как отмечается в разъяснении, "не применялись и не могут быть применены".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что из кафе и ресторанов могут исчезнуть стейки с кровью и другие рыбные и мясные деликатесы, так как их продажа противоречит действующим Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Поэтому владельцев общепита за продажу стейков и суши якобы будут наказывать штрафом или приостанавливать работу их заведений на три месяца.