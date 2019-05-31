Роспотребнадзор: Из ресторанов стейки и суши не исчезнут

В кафе и ресторанах не запрещалось и не запрещено приготовление и продажа блюд из непереработанного сырья, в том числе тартаров из сырого мяса и рыбы, суши, мясных блюд с различной степенью прожарки (стейков). Исключение составляют лишь отдельные виды эпидемиологически значимых блюд.

Такие разъяснения сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова (документ имеется в распоряжении "РГ"). Но для того, чтобы не было отравлений, предприятия общепита должны приобретать продукты только при наличии документов, подтверждающих их безопасность, и проводить производственный контроль сырья. Соответственно, никакие административные санкции из-за продажи стейков с кровью или суши, как отмечается в разъяснении, "не применялись и не могут быть применены".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что из кафе и ресторанов могут исчезнуть стейки с кровью и другие рыбные и мясные деликатесы, так как их продажа противоречит действующим Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Поэтому владельцев общепита за продажу стейков и суши якобы будут наказывать штрафом или приостанавливать работу их заведений на три месяца.