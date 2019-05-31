Toyota - первый в России автомобильный бренд, ставший партнером киберспортивной команды

• Toyota объявляет о партнерстве с ведущей российской киберспортивной командой Winstrike Team.

• Toyota - первый автомобильный бренд в России, который запускает активацию на основе культовой онлайн-игры Dota 2.

• В рамках партнерства Toyota с Winstrike Team состоится уникальный проект с "покупкой" за игровое золото настоящего кроссовера Toyota RAV4, который будет разыгран среди зрителей.

ООО "Тойота Мотор", 27 мая 2019 года - Toyota стала официальным партнером российской киберспортивной команды Winstrike Team. В рамках уникального совместного проекта с Winstrike Toyota впервые среди автомобильных брендов на российском рынке запустила спецпроект на основе культовой командной онлайн-игры Dota 2 с розыгрышем автомобиля.

Фото: Предоставлено пресс-службой компании Toyota

Winstrike Team - одна из самых известных команд региона СНГ, покорившая сердца фанатов по всему миру своим агрессивным стилем игры. Состав команды по Dota 2 был образован в июне 2018 года и почти сразу вышел на чемпионат мира "The International 2018”, выиграв единственный слот от региона. В мае 2019 года команда выиграла квалификации на престижный офлайн-турнир StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 2, который пройдет с 12 по 16 июня в Киеве.

Не ограничиваясь сотрудничеством в традиционном спонсорском формате, Toyota и Winstrike Team нашли возможность вовлечь все киберспортивное сообщество в совместную активацию в качестве не только зрителей, но и участников.

В инновационном проекте Toyota и Winstrike Team все желающие смогут побороться за настоящий кроссовер Toyota RAV4. Для этого в период с 24 мая по 31 июля 2019 года нужно будет спрогнозировать общее количество карт, которое потребуется команде Winstrike Team, чтобы заработать золото (игровая валюта в Dota 2), необходимое для покупки автомобиля. Все командное золото будет накапливаться на специальном виртуальном счете до достижения суммы, равной стоимости Toyota RAV4 в комплектации 25th Anniversary. Стоимость кроссовера в этой комплектации составляет 2 006 000 рублей, а 1 единица игрового золота будет равняться 1 российскому рублю. Автор самого точного прогноза и получит главный приз.

Специальное исполнение RAV4 25th Anniversary приурочено к 25-летию модели. Призовой автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2,0 л и автоматически подключаемой полноприводной трансмиссией. Комплектация модели включает светодиодную оптику, бесключевой доступ в салон, электропривод багажника, мультимедийную систему на платформе Яндекс.Авто с 8-дюймовым сенсорным экраном, интернет-модем с предоплаченным трафиком на один год и другие опции.

"Бренд Toyota в России всегда отличался смелостью быть первопроходцем. В 2017 году мы вышли на территорию экстремальных и профессиональных видов спорта, а теперь готовы громко заявить о себе и в стремительно развивающейся сфере компьютерных игр, которые, кстати, официально признаны в России одним из видов спорта. Инновационная механика интеграции бренда и продукта в игру позволит нам познакомить с автомобилями Toyota новую для нас молодую, прогрессивную, эрудированную аудиторию", - прокомментировала Татьяна Халявская, директор по маркетингу Toyota в России.

Все подробности доступны на сайте проекта: www.winstrike.pushthelimit.ru.



Пресс-релиз предоставлен пресс-службой компании Toyota 18+