В Ираке шесть человек погибли в результате серии взрывов

В четверг вечером в иракском городе Киркук прогремела серия взрывов. Сразу шесть взрывных устройств сработали почти одновременно на нескольких улицах и проспектах.

Некоторые местные СМИ сообщают о восьми взрывах, пишет ТАСС. По данным вооруженных сил Ирака, еще две бомбы были обезврежены саперами.

В результате погибли не менее шести человек, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. На местах происшествий сейчас работают медики и спасатели. Городские власти призвали местных жителей избегать районов, где произошли инциденты.