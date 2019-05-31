В Кремле пояснили позицию по Идлибу

У Москвы и Анкары нет расхождений по урегулированию в Идлибе.

В Кремле по просьбе журналистов прокомментировали расхождения в формулировках сообщений о телефонном разговоре лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованных Кремлем и турецкой стороной.

"Нельзя говорить о каких-то расхождениях", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Необходимо прекращение огня в Идлибе и необходимо добиться, чтобы террористы прекратили огонь по гражданским целям и объектам, где расположены наши военные, в том числе Хмеймиму, из Идлиба", - пояснил он.

По договоренностям Сочи это ответственность турецкой стороны, напомнил представитель Кремля. Здесь важно сотрудничество России и Турции для достижения этих целей, заметил он, добавив, что в Идлибе сейчас - скопление боевиков, которые оттуда ведут наступательные действия.

На вопрос о том, в силе ли по-прежнему сделка по поставкам в Турцию, Песков ответил: "Безусловно, в силе. Эта сделка неоднократно подтверждалась нашими турецкими партнерами на самом высшем уровне, на рабочих уровнях, поэтому сделка - на стадии реализации".