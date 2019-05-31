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Рубрика: Власть

В Кремле рассказали об уменьшении количества иноагентов в России

Текст: Айсель Герейханова

Количество общественных организаций, находящихся в реестре иностранных агентов каждый год уменьшается. Об этом журналистам заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его мнению, это связано с растущей поддержкой государства сектора НКО.

“Здесь, наверное, разные причины в этом есть, но считаю, что в том числе для тех, кто хочет действительно помогать людям, все больше возможностей получить такое финансирование, не связывая себя обязательством перед иностранными организациями, мотивы которых бывают разными”, - заявил он в ответ на вопрос журналистов о влиянии конкурса президентских грантов на количество иностранных агентов.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Кириенко также добавил, что в первом конкурсе этого года среди победителей конкурса 4 НКО, включенных в реестр иноагентов. “У них хорошие социально-ориентированные проекты. Но когда эксперты голосуют, они понятия не имеют, находится какая-то организация в реестре или нет. У нас также есть еще 4 организации, которые были иностранными агентами, но отказались от иностранного финансирования, а сейчас они получили довольно значимую поддержку в виде президентских грантов. Но получили ее не за то, что отказались от статуса иностранных агентов, а за то, что они дали интересные и значимые для людей проекты”, - пояснил представитель Кремля.

В пятницу Сергей Кириенко провел заседание Координационного совета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ, на котором были объявлены победители первого конкурса этого года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Администрация Президента
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