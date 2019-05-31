В Музее современной истории России накануне 220-летия Александра Пушкина читали "Евгения Онегина". Не только читали - играли, пели и танцевали.

Все это делали восемь девушек. Восемь "Евгений Онегиных". Поэтому и спектакль режиссера Алены Муратовой - не "Евгений Онегин", а "Евгении Онегины". Причем читали и играли его в Английском клубе, куда вообще-то допускали в прежние времена только мужчин и где не раз бывал Александр Сергеевич, который он упоминает и в романе.

Влад Маленко, руководитель Московского театра поэтов, говорит, что все сложилось: залы Английского клуба (теперь Музея современной истории России) недавно открылись после реставрации. Они и стали сценой. Хотя сцена в классическом понимании для этого спектакля не нужна. И декораций - минимум. Но при этом так много эмоций. Это все Пушкин - только он способен на такое.

- С Пушкиным легко шутить, потому что он гениален и не мстителен, он выше всего этого, - говорит Влад Маленко. - И еще Александр Сергеевич, слава Богу, специалист по женщинам. Мне кажется, девушки и пушкинские строфа - это органично. Они ведь не играют чьи-то роли, а читают, вовлекают зрителей.

Спектакль готовили на разных площадках, а сюда, в Английский клуб, к бронзовому Пушкину (Пушкинская площадь - рядом) пришли недавно. Маленко доволен, как все получается: "Девчонки - такие красивые птицы. Ариадна играет на скрипке, Лиза вообще на сносях, она на восьмом месяце!.. Рад, что девушки подышали этой атмосферой и Пушкин к нам присмотрелся и, надеюсь, благословил. Ведь в нашем спектакле, где нет ролей, все равно он - главный герой".

"Евгении Онегины" романтичны, но моментами озорны, забавны и даже залихватски. Как сам Александр Сергеевич.

- Думаю, он, увидев наше творение, сказал бы: "Теперь надо зарабатывать!" Почитайте пушкинские письма (хотя он на дуэль бы, наверное, вызвал, узнав, что мы их читаем). Так вот - в письмах не только приветы "маленькой Пускиной", старшей дочке, но и какие-то расчеты, заботы. То есть все прозаично, по-людски. Мне кажется, Пушкин наше все и потому, что он любил жить и мог объединять капитализацию и нравственность.

Про капитализацию и связанные с ней сложности расскажет доктор экономических наук и обозреватель "Родины" Яков Миркин - 6 июня на Красной площади, где будет проходить книжный фестиваль.

"Он вечно жил под давлением. Лишь бы успеть. Вечно в бегах, вечно в поисках денег, вечно под надзором, вечно в попытках смириться с властью - для хлеба, тепла и молока семье".

Экономист Яков Миркин расскажет о долгах Пушкина в 12.30 6 июня на фестивале "Красная площадь" pic.twitter.com/wzhfn9OGNc — Журнал Родина (@HistoryRodina) 28 мая 2019 г.

"Лишь бы успеть. Вечно в бегах, вечно в поисках денег, вечно под надзором, вечно в попытках смириться с властью - для хлеба, тепла и молока семье", - вот что говорит о Пушкине Миркин.

А спектакль "Евгении Онегины" публика увидит в Музее современной истории России 1 июня. Возможно, показы будут здесь и потом. Влад Маленко признался, что было бы замечательно поездить с "Евгениями Онегиными" по стране. А узнав от корреспондента "Родины" о колхозе имени Пушкина, где "Родина" с народным художником России Дмитрием Тугариновым восстановила в прошлом году памятник поэту, заметил:

- Поговорю с продюсером. Пусть на этом спектакле там ничего не зарабаотать. Значит, будет благотворительная история. И потом спектакль "Евгении Онегины" в колхозе имени Пушкина - это звучит!

Перед спектаклем не прозвучало, но это важно отметить: девушки играли его в день рождения старшей дочери Александра Сергеевича - Марии (в замужестве Гартунг). Той самой "маленькой Пускиной" из писем, которые вспоминал Маленко.

Старость Мария Александровна встретила в одиночестве - детей не было, братьев и сестер пережила. Она умерла всеми забытая от голода в 1919 году, 100 лет назад. Незадолго до этого принесла маленький букет к памятнику Пушкину на Тверском...

Девушкам, которые так изящно и легко играли и читали Пушкина, после спектакля тоже дарили много цветов.