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31.05.2019 11:31
Рубрика: Общество

Выпускники пишут ЕГЭ по истории и химии

Текст: Ксения Колесникова
В пятницу, 31 мая, ученики 11-х классов пишут ЕГЭ по истории и химии. Это предметы по выбору: на историю записалось 120 тысяч человек, из них 117,5 тысячи - выпускники текущего года. На химию - 97,5 тысячи участников, в том числе 95 тысяч сегодняшних одиннадцатиклассников.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Надо сказать, что оба экзамена непростые - и тот, и другой нужны для поступления в вузы. ЕГЭ по истории засчитают как вступительный на направления подготовки: история, политология, культурология и т.д. Экзамен по химии нужен, чтобы выучиться на агронома, биотехнолога, ветеринара, врача, фармацевта, химика и химика-технолога. Плюс - на такие направления подготовки, как металлургия, наноматериалы, нефтегазовое дело...

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Как снизить стресс перед ЕГЭ

Экзамен по истории состоит из двух частей - всего 25 заданий. Их нужно выполнить за 3 часа 55 минут. Как рассказали в Рособрнадзоре, дополнительные материалы для сдачи ЕГЭ по истории приносить с собой нельзя. Минимальный балл для поступления в вуз - 32 балла.

ЕГЭ по химии тоже состоит из двух частей - всего 35 заданий. На выполнение отводится 3,5 часа.Что можно взять с собой на этот экзамен? Только непрограммируемый калькулятор. Установленный минимальный балл по химии - 36.

- Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 14 июня, - рассказали в Рособрнадзоре.

Кстати, уже 20 июня в вузах стартует приемная кампания.

Общество Образование Правительство Минобрнауки Рособрнадзор ЕГЭ в России
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