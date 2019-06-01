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01.06.2019 20:22
Рубрика: Культура

Bon Jovi собрали аншлаг на Большой спортивной арене "Лужники"

Текст: Александр Алексеев
Легендарная американская группа захотела выступить именно на этой - самой большой концертной площадке России. И не прогадала: на ее выступление пришли по разным оценкам от 90 до 100 тысяч зрителей. 
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Bon Jovi впервые сыграли в нашей стране именно здесь - 30 лет назад: во время Московского международного фестиваля мира. И вот теперь решили вновь выступить в "Лужниках", в честь такого славного юбилея.

Начали Bon Jovi со своего самого нового сингла This House Is Not For Sale("Этот дом не выставляется на продажу"): снова раскатистого, распевного, гимно-подобного. Сразу же вспомнились строчки поэта-классика: "Не продается вдохновение, но можно рукопись продать"… 

Фото: Игорь Михалев/ РИА Новости
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Первой песней и даже ее названием музыканты поскорее хотели показать соскучившимся по ним российским зрителям, что Bon Jovi по-прежнему не идут на поводу у музыкальной моды. Как и в 80-90-е они предпочитают задорные и мелодичные песни, без любых компьютерных обработок и программинга. 

А поседевший, но всё такой же радушный и харизматичный Джон Бон Джови - про таких мужчин влюбленные девушки обычно говорят: "О, он такой душка и обаяшка", а парни уважительно кивают: "Он свой в доску!" - как всегда пел и обаятельно улыбался. 

Проблемы со звуком в чаше "Лужников" при этом все-таки иногда возникали (после реконструкции, проведенной к футбольному чемпионату мира, БСА впервые принимала рок-концерт, и звукорежиссерам, очевидно, не просто было приспособиться к особенностям акустики огромной чаши; может и поэтому у Джона Бон Джови и бэк-вокалистов иногда возникали проблемы со звучанием голосов). 

Но все это затмевалось удалью и куражом музыкального материала. И высоким темпом, который задали концерту сами Bon Jovi. Звук при этом в целом был средним, но зато - громким, со стадионным размахом.

По обеим сторонам сцены воздвигнутой в углу поля, были сооружены огромные экраны. А в её центре построили "язык" - узкую дорожку, которая позволяла Джон Бон Джови выходить в самую гущу фан-зоны. Певец и гитарист с удовольствием пользовался возможностью оказаться поближе к зрителям, и даже станцевал с одной из поклонниц…

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В начале программы группа спела и свои громоподобные, хоровые хиты You Give Love a Bad Name и Born To Be My Babe, вспомнила и про самый первый сингл Runaway, еще с дебютного альбома 1984 года. После этих песен с группой пела уже вся заполненная арена (билеты на удобные места можно было найти и за 3.000 рублей).

В Москве Bon Jovi не стали исполнять песни своих любимых исполнителей (обошлись и без Superstition Стиви Уандера, оставив кавера для будущих сольных концертов Джона Бон Джови), зато по максимуму спели свои собственные - в сет-листе их оказалось 20, а потом еще три были исполнены "на бис".

Расходились зрители в отличном настроении, и каждый напевал какую-то особенно запомнившуюся ему на концерте песню. Конечно, это - повод для группы Bon Joviснова приехать, причем раньше, чем опять через 30 лет…

Культура Музыка Рок
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