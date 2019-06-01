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01.06.2019 11:34
Рубрика: В мире

Фастфуд помог 22-летней девушке распознать рак

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Жительница Великобритании Даниэль Дэвис в течение нескольких месяцев жаловалась на боль в боку. В результате у 22-летней девушки нашли рак кишечника третьей стадии.

Как рассказала британка зарубежным СМИ, первый приступ у нее случился во время отдыха с друзьми. Он был достаточно сильным и девушка сразу же обратилась к врачу. Тогда у Даниэль Дэвис определили анемию и прописали ей таблетки с содержанием железа.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Между тем, приступы продолжались. Как призналась девушка, боль усиливалась каждый раз после того, как она посещала заведения фастфуда. Такие обеды, как правило, заканчивались недельным постельным режимом - из-за сильной боли Дэвис почти не вставала с кровати.

Почувствовав неладное, британка обратилась к онкологу. После ряда обследований у нее нашли рак кишечника третьей стадии. Девушке экстренно назначили операцию, удалив опухоль размером со сливу. Сейчас Даниэль проходит 12-недельный курс химиотерапии.

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