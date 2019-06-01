Фастфуд помог 22-летней девушке распознать рак

Жительница Великобритании Даниэль Дэвис в течение нескольких месяцев жаловалась на боль в боку. В результате у 22-летней девушки нашли рак кишечника третьей стадии.

Как рассказала британка зарубежным СМИ, первый приступ у нее случился во время отдыха с друзьми. Он был достаточно сильным и девушка сразу же обратилась к врачу. Тогда у Даниэль Дэвис определили анемию и прописали ей таблетки с содержанием железа.

Между тем, приступы продолжались. Как призналась девушка, боль усиливалась каждый раз после того, как она посещала заведения фастфуда. Такие обеды, как правило, заканчивались недельным постельным режимом - из-за сильной боли Дэвис почти не вставала с кровати.

Почувствовав неладное, британка обратилась к онкологу. После ряда обследований у нее нашли рак кишечника третьей стадии. Девушке экстренно назначили операцию, удалив опухоль размером со сливу. Сейчас Даниэль проходит 12-недельный курс химиотерапии.