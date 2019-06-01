Канал HBO закрывает ситком "Силиконовая долина"

Еще одна прискорбная потеря: шестой сезон ударного и потешного айти-сикома "Силиконовая долина" (Silicon Valley) от создателя "Бивиса и Батт-Хеда" Майкла Джаджа станет для шоу финальным. Об этом сообщил THR.

Заключительный сезон, состоящий из семи эпизодов, в настоящее время находится в работе (после некоторых проволочек) и обещан к премьере в конце этого года.

Издание публикует официальное заявление Джаджа и его компаньона по шоу - сценариста Алек Берга, в котором они пишут, что "Силиконовая долина стала для них "событием как в карьере, так и в жизни".

"Мы будем отчаянно скучать по сериалу, но, похоже, завершить все на шестом сезоне - это уместно", - пишут они. Далее благодаря "невероятных актеров, всю команду и HBO".

Премьера сериала состоялась 6 апреля 2014 года. В центре истории - команда незадачливых айтишников, которая, переживая нескончаемые американские горки взлетов и падений, пытается раскрутить свой проект.