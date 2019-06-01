КСИР Ирана жестко отреагировал на обвинения в подрыве танкеров

Иран отвергает обвинения США и ряда стран Персидского залива в якобы совершенном 12 мая нападении на четыре танкера в водах Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами.

"Иран - могущественная страна, нам не нужно ничего скрывать. Если мы что-то делаем, то объявляем об этом публично", - сказал Салами в эфире телеканала Press TV.

По его словам, иранский народ не придает значения обвинениям ряда арабских государств, и не считает нужным на них реагировать.

"Некоторые примитивные арабские режимы в Персидском заливе являются союзниками США и находятся под полным контролем Вашингтона. Поэтому их комментарии и послания не достойны ответной реакции", - отметил глава КСИР.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, "почти точно" подтверждено, что Иран стоит за нападениями на суда в Оманском заливе рядом с эмиратским портом Фуджейра. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Тегеран совершил это нападение, чтобы вызвать рост стоимости нефти на мировом рынке.

Накануне король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, открывая саммит стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, потребовал провести тщательное расследование инцидента в Фуджейре. Он также призвал мировое сообщество предпринять действия для прекращения "подрывной деятельности" Ирана в регионе.