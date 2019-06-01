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01.06.2019 12:28
Рубрика: В мире

На юго-западе Ирана объявлен режим повышенной готовности

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Власти юго-западной иранской провинции Хузестан объявили режим повышенной готовности в связи с прошедшим землетрясением. Об этом говорится в сообщении регионального Штаба по управлению кризисными ситуациями.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе населенного пункта Готванд в 09:04 по местному времени (10:34 мск). Очаг залегал на глубине 16 километров.

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Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали, однако местные власти опасаются повторных подземных толчков и призывают население не поддаваться панике.

Напомним, что территория Ирана входит в десятку самых сейсмоопасных районов земного шара. В стране почти каждые десять лет происходит землетрясение магнитудой более 7,0. В ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в западной иранской провинции Керманшах пострадали около 800 человек.

В мире Ближний Восток Иран
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