На юго-западе Ирана объявлен режим повышенной готовности

Власти юго-западной иранской провинции Хузестан объявили режим повышенной готовности в связи с прошедшим землетрясением. Об этом говорится в сообщении регионального Штаба по управлению кризисными ситуациями.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в районе населенного пункта Готванд в 09:04 по местному времени (10:34 мск). Очаг залегал на глубине 16 километров.

Данные о жертвах и разрушениях пока не поступали, однако местные власти опасаются повторных подземных толчков и призывают население не поддаваться панике.

Напомним, что территория Ирана входит в десятку самых сейсмоопасных районов земного шара. В стране почти каждые десять лет происходит землетрясение магнитудой более 7,0. В ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в западной иранской провинции Керманшах пострадали около 800 человек.