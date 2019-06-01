На ресурсы ЕГЭ начались DDoS-атаки

Интернет-ресурсы Рособрнадзора а также подведомственных ему организаций в пятницу и субботу подверглись DDoS-атакам. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Что такое DDoS-атака? По сути, это огромное количество запросов на сайты, которые исходят не от пользователей, а в автоматическом режиме, от ботов. Сайт, который подвергается такой атаке, может не выдержат нагрузки и рухнуть.

Однако, как рассказали в Рособрнадзоре, ведомством были задействованы средства противодействия атаке. Работоспособность серверов и их доступность для специалистов и пользователей удалось сохранить. Атака не помешала обработке результатов ЕГЭ по итогам прошедших госэкзаменов.

"Атаки начались вчера после завершения экзаменов и продолжились в субботу. Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не вызвали, - рассказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. - Рособрнадзор обратился в правоохранительные органы и передал подробные материалы об атаке".

Напомним, основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. В понедельник школьники сдают один из обязательных предметов, русский язык.