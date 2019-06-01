Онищенко назвал безответственным заявление о пользе укусов клещей

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медицинских наук Геннадий Онищенко считает безответственным заявления о пользе укусов клещей.

"Считаю заявление безответственным. Покажите нам достоверные медицинские данные, исследования. В данном случае речь идет не о какой-то там безделице, речь идет об очень серьезном заболевании, которое заканчивается смертями и, к сожалению, нередко, а если даже не смертями, то очень серьезными осложнениями", - приводит слова Онищенко агентство ТАСС.

Напомним, ранее заслуженный врач России Наталья Толоконская написала на своих страничках в соцсетях, что укусы клещей обеспечивают естественную иммунизацию, а клещевые инфекции можно лечить гомеопатическими средствами. По словам Онищенко, к таким высказываниям нужно относиться скептически, считая их личным мнением отдельного человека.

Из-за теплой и ранней весны клещи в этом году начали сезон активности уже в марте. Как ранее рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре, наиболее неблагополучные по заболеваемости клещевым энцефалитом являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальне-Восточный федеральные округа, а из прилегающих к Московской области - Тверская и Ярославская области. В Подмосковье энцефалитные клещи чаще всего встречаются в Дмитровском и Талдомском районах.

Клещевой вирусный энцефалит - очень серьезное вирусное заболевание, которое поражает центральную нервную систему человека и может приводить к инвалидности и смерти. Его инкубационный (скрытый) период длится чаще всего 10-14 дней. В отдельных случаях признаки начнут проявляться через пару месяцев.

Вирус энцефалита активен только в отношении человека. Для животных смертельно опасен вирус пироплазмы (Babesia canis). Он вызывает пироплазмоз- анемию крови. Если экстренно не помочь животному, оно погибнет от кислородного голодания. Сегодня существует масса вакцин, которые быстро убивают опасные бактерии. Против энцефалита делают прививки до начала сезона, если клещ все-таки укусил, то человеку вводят родственный организму иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Сделать такую прививку нужно в течение 96 часов после присасывания клеща.