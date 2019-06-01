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01.06.2019,  
11:38
Текст:  Руслан Мельников

Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М

В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.

Видео опубликовано на YouTube телеканала "Звезда".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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На минутном ролике с разных ракурсов демонстрируются движение по взлетно-посадочной полосе, взлет, полет и посадка бомбардировщика, названного инструментом влияния. При этом съемки ведутся в том числе и камерой, установленной на самолете.

В пояснении к видео говорится, что испытания проводились в разных погодных условиях. При этом самолет летел на разных высотах и скоростях.

Также на телеканале рассказали об особенностях Ту-22М3М. В частности, он осуществляет взлет с широко расправленными крыльями, а когда набирает скорость и переходит на сверхзвук, крылья принимают стреловидную форму.

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Фото: Tasnim News Agency / wikimedia.org
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