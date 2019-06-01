Задержана мать, оставившая детей в хостеле

В Московской области задержана женщина, бросившая двоих детей в хостеле. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, мать задержали следователи в ходе совместной работы с подмосковной полицией.

Против "кукушки" возбудили уголовное дело по статьям 156 и 125 УК РФ - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних" и "Оставление в опасности". Скоро суд изберет ей меру пресечения.

Напомним, что в конце мая женщина привезла своих годовалых сына и дочку в хостел в Котельниках. Она "ненадолго вышла за паспортом" и с тех пор не появлялась. Детей отправили в больницу, а мать начали искать. Ее задержали в Люберецком районе.