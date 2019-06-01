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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Объявлена программа Дальневосточного фестиваля "Мариинский"

Текст: Ольга Журман

Четвертый Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский" пройдет во Владивостоке с 24 июля по 9 августа 2019 года на Приморской сцене Мариинского театра, сообщила "РГ" руководитель пресс-службы Приморской сцены Анастасия Русакова.

Откроется фестиваль дальневосточной премьерой балета Рейнгольда Глиэра "Медный всадник" в постановке Юрия Смекалова. Созданная в 1949 году Ростиславом Захаровым постановка обрела новую сценическую версию весной 2016 года в рамках Международного фестиваля балета "Мариинский".

Гости фестиваля увидят дальневосточную премьеру балета Лео Делиба "Сильвия" в хореографии Фредерика Аштона, два творческих вечера премьеров балетной труппы Мариинского театра, любимцев зрителей во всем мире - Кимина Кима и Владимира Шклярова. Артисты представят одноактные балеты, хореографические миниатюры и номера, которые стали их визитными карточками.

Фото: НО Благотворительный фонд "Фонд Валерия Гергиева"
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Концертную программу откроет выступление концертмейстера Мюнхенского филармонического оркестра, знаменитого скрипача и дирижера Лоренца Настурики-Гершовичи и Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра. Состоится концерт японской пианистки, лауреата международных конкурсов Канон Мацуды и других.

В числе известных международных коллективов, которые приедут на фестиваль - Китайский филармонический оркестр под управлением своего художественного руководителя и главного дирижера Луна Ю. Всемирно известный дирижер Юстус Франтц (Германия) выйдет в двойном амплуа - как дирижер за пультом Симфонического оркестра Приморской сцены Мариинского театра и солист.

В оперной афише фестиваля - дальневосточные премьеры опер "Лючия ди Ламмермур" Гаэтано Доницетти в постановке Андрея Де Розы, "Парсифаль" Рихарда Вагнера в постановке Тони Палмера с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом и концертное исполнение оперы Петра Чайковского "Чародейка".

В дни фестиваля худрук Мариинки Валерий Гергиев также проведет серию концертов в Японии с Молодежным оркестром Тихоокеанского музыкального фестиваля в Саппоро, художественным руководителем которого он является.

В это же время в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра пройдут гастроли балетной труппы Приморской сцены театра.

Культура Театр Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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