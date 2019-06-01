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01.06.2019 03:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приморье объявлено о реорганизации администрации в правительство

Текст: Ольга Журман

Администрация Приморского края будет переформатирована в правительство, сообщается на сайте исполнительной власти Приморского края.

Предполагается, что в новом формате органы исполнительной власти региона начнут работать в январе будущего года.

Сформирована рабочая группа, которая будет заниматься реорганизацией, которая задумана для того, чтобы, по словам первого вице-губернатора Приморья Вера Щербиной, "поднять статус региона".

Администрация Приморья станет правительством

Уже утвержден проект состава правительства края. Ожидается слияние смежных департаментов. Например, объединение в одно министерство департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Департаменты промышленности и лицензирования и торговли объединят в министерство инвестиций, промышленности и торговли.

В июне может быть рассмотрен депутатами Законодательного собрания вопрос об изменениях в Уставе края, необходимых в связи с реорганизацией.

Впервые о преобразовании администрации Приморья в правительство заговорил бывший исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко. Избранный губернатор края Олег Кожемяко подтвердил намерения по проведению реформы.

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