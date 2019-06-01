В Приморье объявлено о реорганизации администрации в правительство

Администрация Приморского края будет переформатирована в правительство, сообщается на сайте исполнительной власти Приморского края.

Предполагается, что в новом формате органы исполнительной власти региона начнут работать в январе будущего года.

Сформирована рабочая группа, которая будет заниматься реорганизацией, которая задумана для того, чтобы, по словам первого вице-губернатора Приморья Вера Щербиной, "поднять статус региона".

Уже утвержден проект состава правительства края. Ожидается слияние смежных департаментов. Например, объединение в одно министерство департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды и департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Департаменты промышленности и лицензирования и торговли объединят в министерство инвестиций, промышленности и торговли.

В июне может быть рассмотрен депутатами Законодательного собрания вопрос об изменениях в Уставе края, необходимых в связи с реорганизацией.

Впервые о преобразовании администрации Приморья в правительство заговорил бывший исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко. Избранный губернатор края Олег Кожемяко подтвердил намерения по проведению реформы.