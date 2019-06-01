Гендиректора завода "Кристалл" отстранили за нарушения накануне ЧП

Гендиректора завода "Кристалл" в Дзержинске, где сегодня произошли мощные взрывы и начался пожар, накануне отстранили за постоянное нарушение норм безопасности.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия, такое решение приняла комиссия, расследовавшая апрельское ЧП на предприятии. Тогда в одном из зданий начался пожар, вызвавший взрыв. Жертв и пострадавших не было: персонал вовремя успели эвакуировать.

Причиной сегодняшних взрывов также называют нарушение требований промышленной безопасности, возбуждено уголовное дело. За медицинской помощью обратились уже 79 человек.