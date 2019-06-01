На Кубани микроавтобус с вахтовиками попал в ДТП

В Краснодарском крае микроавтобус Citroen с вахтовиками столкнулся с внедорожником Land Rover. От удара транспорт выбросило на обочину, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Инцидент произошел рано утром 1 июня в Тимашевском районе. По предварительной версии, водитель внедорожника разворачивал на дороге и не предоставил преимущество в движении пассажирскому транспорту. В результате два автомобиля от удара выкатились в кювет.

В момент ДТП в автобусе находились 15 человек. Пострадали восемь из них, они доставлены в больницу. На водителя Land Rover возбуждено административные по статье 12.8 ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения") и статье 12.24 ("Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.