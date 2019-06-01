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01.06.2019 12:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани микроавтобус с вахтовиками попал в ДТП

Текст: Роман Кияшко (Краснодарский край)

В Краснодарском крае микроавтобус Citroen с вахтовиками столкнулся с внедорожником Land Rover. От удара транспорт выбросило на обочину, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

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Инцидент произошел рано утром 1 июня в Тимашевском районе. По предварительной версии, водитель внедорожника разворачивал на дороге и не предоставил преимущество в движении пассажирскому транспорту. В результате два автомобиля от удара выкатились в кювет.

В момент ДТП в автобусе находились 15 человек. Пострадали восемь из них, они доставлены в больницу. На водителя Land Rover возбуждено административные по статье 12.8 ("Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения") и статье 12.24 ("Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего").

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства случившегося.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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