В деле об опрокинувшемся автобусе в ХМАО появился подозреваемый

Следствие установило обстоятельства ДТП с опрокинувшимся микроавтобусом Октябрьском районе ХМАО, в результате которого один человек погиб и еще семь пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель автобуса допрошен в качестве подозреваемого по делу о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом (часть 3 статьи 264 УК РФ), сообщили в окружном следственном управлении СК.

- Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пассажиров, проводятся судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в ведомстве. - Также будет проверен организатор пассажирской перевозки на предмет наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). Ход расследования дела поставлен на контроль.

После осмотра места происшествия криминалистами и опроса потерпевших с участием подозреваемого проведен следственный эксперимент.

Установлено, что 27 мая на 181 километре автомобильной дороги Ханты-Мансийск - Талинка КамАЗ начал выполнять поворот налево. Водитель следовавшего за ним пассажирского микроавтобуса в этот момент совершал обгон, выехал на встречную полосу и не сумел избежать столкновения с грузовиком.

Добавим, что теперь водителю микроавтобуса грозит до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав еще на три года.