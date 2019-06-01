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01.06.2019 10:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В деле об опрокинувшемся автобусе в ХМАО появился подозреваемый

Текст: Михаил Пинкус (ХМАО)

Следствие установило обстоятельства ДТП с опрокинувшимся микроавтобусом Октябрьском районе ХМАО, в результате которого один человек погиб и еще семь пассажиров госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель автобуса допрошен в качестве подозреваемого по делу о нарушении правил дорожного движения со смертельным исходом (часть 3 статьи 264 УК РФ), сообщили в окружном следственном управлении СК.

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- Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пассажиров, проводятся судебно-медицинские экспертизы, - сообщили в ведомстве. - Также будет проверен организатор пассажирской перевозки на предмет наличия в его действиях признаков преступления, предусмотренного статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (статья 238 УК РФ). Ход расследования дела поставлен на контроль.

После осмотра места происшествия криминалистами и опроса потерпевших с участием подозреваемого проведен следственный эксперимент.

Установлено, что 27 мая на 181 километре автомобильной дороги Ханты-Мансийск - Талинка КамАЗ начал выполнять поворот налево. Водитель следовавшего за ним пассажирского микроавтобуса в этот момент совершал обгон, выехал на встречную полосу и не сумел избежать столкновения с грузовиком.

Добавим, что теперь водителю микроавтобуса грозит до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав еще на три года.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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