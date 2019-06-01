В Гондурасе протестующие подожгли вход в здание посольства США

В столице Гондураса группа манифестантов, скрывавших лица за масками и капюшонами, подожгла главный вход в здание посольства США. Инцидент произошел в пятницу.

Участники беспорядков стащили ко входу в здание автомобильные покрышки и подожгли их. Именно через эти двери в посольство попадают просители виз, пишет РИА Новости, ссылаясь на портал Heraldo. Огонь был оперативно потушен прибывшими на место пожарными. Один из участников поджога задержан.

Отметим, что массовые протесты начались в Гондурасе на фоне забастовки медиков и работников сферы образования.