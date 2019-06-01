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01.06.2019,  
14:20
Текст:  Руслан Мельников

В Китае назвали самую страшную российскую ракету для США

Из всего российского ракетного арсенала наибольшую угрозу для США представляет "Сармат". Китайские СМИ уже назвали его самой страшной российской ракетой.
Фото: Россия 24/youtube.com Фото: Россия 24/youtube.com
Фото: Россия 24/youtube.com

Как пишет портал Sohu, на который ссылается Политроссия, появление ракетного комплекса РС-28 "Сармат" на вооружении России окажется кошмаром для США.

Фото: Министерство обороны РФ
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В публикации отмечается превосходство российских ядерных разработок. Также автор материала обращает внимание на тот факт, что "Сармату" не смогут противостоять даже перспективные системы ПРО, разрабатывающиеся на Западе.

Такая ситуация может привести к возникновению технологического вакуума, из-за которого у США не окажется возможности противодействия российской ракете.

Попытки американцев создать систему, способную остановить "Сармат", пока ни к чему не привели. В результате, как подчеркивает Sohu, США с каждым днем теряет свое преимущество.

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