Как пишет портал Sohu, на который ссылается Политроссия, появление ракетного комплекса РС-28 "Сармат" на вооружении России окажется кошмаром для США.
В публикации отмечается превосходство российских ядерных разработок. Также автор материала обращает внимание на тот факт, что "Сармату" не смогут противостоять даже перспективные системы ПРО, разрабатывающиеся на Западе.
Такая ситуация может привести к возникновению технологического вакуума, из-за которого у США не окажется возможности противодействия российской ракете.
Попытки американцев создать систему, способную остановить "Сармат", пока ни к чему не привели. В результате, как подчеркивает Sohu, США с каждым днем теряет свое преимущество.