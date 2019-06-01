В Китае назвали самую страшную российскую ракету для США

Из всего российского ракетного арсенала наибольшую угрозу для США представляет "Сармат". Китайские СМИ уже назвали его самой страшной российской ракетой.

Как пишет портал Sohu, на который ссылается Политроссия, появление ракетного комплекса РС-28 "Сармат" на вооружении России окажется кошмаром для США.

В публикации отмечается превосходство российских ядерных разработок. Также автор материала обращает внимание на тот факт, что "Сармату" не смогут противостоять даже перспективные системы ПРО, разрабатывающиеся на Западе.

Такая ситуация может привести к возникновению технологического вакуума, из-за которого у США не окажется возможности противодействия российской ракете.

Попытки американцев создать систему, способную остановить "Сармат", пока ни к чему не привели. В результате, как подчеркивает Sohu, США с каждым днем теряет свое преимущество.