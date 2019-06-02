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Рубрика: Спорт

Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов

Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.

Поединок между боксерами состоялся минувшей ночью в Нью-Йорке. Руис победил техническим нокаутом в седьмом раунде, сообщает РИА Новости.

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Отметим, что на кону стояли чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации с приставкой Super, Всемирной боксерской организации , Международной боксерской федерации и Международной боксерской организации. Поражение Энтони Джошуа стало для него первым - до этого он 22 раза одерживал победы, причем 21 раз - нокаутом. Энди Руис в свою очередь выиграл 33 боя и 1 раз проиграл.

В другом поединке этого вечера Каллум Смит из Великобритании оказался сильнее француза Хассана Н'Дам Н'Жикама. Бой завершился победой Смита техническим нокаутом в третьем раунде.

Спорт Бокс
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