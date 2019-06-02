Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в туалете ресторана

Встреча популярных российских артистов Гоши Куценко и Алексея Воробьева в одном из столичных заведений общепита закончилась дракой названных в туалете заведения.

52-актер, режиссер, певец, продюсер и общественный деятель Куценко и 31-летний певец, актер и режиссер Воробьев присутствовали на проводившейся в ресторане частной вечеринке. Между артистами разгорелся конфликт, причины которого не афишируются.

В итоге актеров-музыкантов пришлось разнимать охране заведения и гостям.

"Мы не сразу поняли, что в "мужской" комнате что-то происходит", - говорят очевидцы инцидента, заверяющие, что "ничто не предвещало!".

Отмечается, что Воробьев "пребывал в самом лучезарном настроении и много шутил". Но потом подъехал Гоша Куценко. "Один другому что-то сказал. Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то время туда побежали люди, охрана...", - описывают свидетели. Дополнив, что кто-то из наблюдателей вызвал полицию.

При этом стоит напомнить, что Воробьев и Куценко давно знакомы и ранее вместе снимались. И, как оказалось, не в последний раз - журналистам KP.RU удалось дозвониться до Воробьева, который пояснил, что весь случившийся "беспредел" шел строго по его сценарию и в рамках работы над новым клипом. Без лишних анонсов и предупреждений окружающих, владельцев и гостей ресторана. Поэтому неудивительно, что драка была принята ими за чистую монету.

"Как режиссер и сценарист я беру на себя всю ответственность за травмы и разрушения, которые мы учинили", - заключил Воробьев в интервью.