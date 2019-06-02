Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в туалете ресторана

Встреча популярных российских артистов Гоши Куценко и Алексея Воробьева в одном из столичных заведений общепита закончилась дракой названных в туалете заведения.
52-актер, режиссер, певец, продюсер и общественный деятель Куценко и 31-летний певец, актер и режиссер Воробьев присутствовали на проводившейся в ресторане частной вечеринке. Между артистами разгорелся конфликт, причины которого не афишируются.
В итоге актеров-музыкантов пришлось разнимать охране заведения и гостям.
"Мы не сразу поняли, что в "мужской" комнате что-то происходит", - говорят очевидцы инцидента, заверяющие, что "ничто не предвещало!".
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Дорогие друзья! Делюсь с вами рабочими моментами со съёмок клипа Анны Калашниковой на песню «по любви», в котором я играю главную роль девушки-стервы с татуировкой лилии!👌🎬🎬💥, а Аня @annakalash и Алексей Воробьев @mr.alexsparrow охотятся за мной и за моими дорогущими картинами, которые я привезла в Москву на аукцион!💥🎬 Гоша Куценко @goshakutsenko так же принял участие в съемках, потому что это не совсем клип, а целый мини-фильм, которые так любит делать Алексей Воробьев!А так же в этом приключенческом фильме снялись такие знаменитости как :Лена Ленина @lenaleninaofficial ;Группа «Земляне» @zemlyane_band ;Марина Мирошкина @amazing_marina ;братьяСавчуки @savchukmedia ;а так же телеведущая Алина Ян @alina___yan ,Алла Колчук @alla.kolchuk известные модели и блогеры 🎬🎬🎬💥💥💥💥💥💥 💥🎬🎬🎬🎬🎬 сьемки проходили в Развлекательном комплексе «АСАКИ» @rc_asaki и в гостинице «Корстон» @korston_msk #шоубиз #шоубизнес #тнт #первыйканал #новостизвезд #популярно #популярное #музыка#знаменитости #слухи #селебрити#новостишоубизнеса #russiancelebrity #премьерапесни#звездныеновости#новостизнаменитостей #звездышоубизнеса #rutv
Отмечается, что Воробьев "пребывал в самом лучезарном настроении и много шутил". Но потом подъехал Гоша Куценко. "Один другому что-то сказал. Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то время туда побежали люди, охрана...", - описывают свидетели. Дополнив, что кто-то из наблюдателей вызвал полицию.
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Дорогие мои друзья! Продолжаю делиться с вами фотографиями с наших съёмок! Приоткроем завесу тайны - главные герои Клипа: коварная девушка Татьяна, умная Анна @annakalash , «раздолбай» Бонд-Алексей Воробьев @mr.alexsparrow !💥🎬🎬🎬Спасибо за прекрасные фото @karina_rabadanova4320 🙏👍😊💥и за сногсшибательные платья @malina_fashion . Макияж @tamara_arutyunyan_makeup волосы @osipyandjuletta @ali_make_up_ Как считаете, для кого изначально писал Алексей роль Бонда и почему сыграл ее сам в нашем клипе?😊 И что я делаю с двойником Анны на сцене? . #шоубиз #шоубизнес #тнт #первыйканал #новостизвезд #популярно #популярное #музыка#знаменитости #слухи #селебрити#новостишоубизнеса #тнтпесни #russiancelebrity #премьерапесни #звездныеновости#новостизнаменитостей #звездышоубизнеса #rutv #алексейворобьев #аннакалашникова #земляне
При этом стоит напомнить, что Воробьев и Куценко давно знакомы и ранее вместе снимались. И, как оказалось, не в последний раз - журналистам KP.RU удалось дозвониться до Воробьева, который пояснил, что весь случившийся "беспредел" шел строго по его сценарию и в рамках работы над новым клипом. Без лишних анонсов и предупреждений окружающих, владельцев и гостей ресторана. Поэтому неудивительно, что драка была принята ими за чистую монету.
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Все спрашивали, что мы снимаем, гадали, так вот ответ! Это будет невероятно крутой Клип! Спасибо огромное Алексею за такую крутейшую режиссерскую работу, постановку, идею! Также спасибо команде и всем всем кто принимал участие в этих эмоциональных и трудных двухдневных съемках! 😍 Reposted from @mr.alexsparrow - Скоро! 🎬🎥 На всех экранах страны 🔫😎 Моя новая режиссёрская работа 💣 💣 💣клип #ПоЛюбви❤️ @annakalash @tati.fart @amazing_marina 🐶 🎉🎉🎉 #korston #korstonclubhotel #видовойресторан #extralounge #веранда #шоубиз #шоубизнес #новостизвезд #съемкиклипа #чтонового #АлексейВоробьев #АннаКалашникова #новостишоубиза #скоропремьера #ТатьянаКарматкова #актриса #новоекино #житькаквкино #актер #тнт #первыйканал
"Как режиссер и сценарист я беру на себя всю ответственность за травмы и разрушения, которые мы учинили", - заключил Воробьев в интервью.