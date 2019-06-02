Новости

Курьез: Моби ошибочно считал, что у него был роман с Натали Портман 14:00
Начались съемки фильма про "Черную вдову" Наташу Романову 01.06.2019
Вышел трейлер нового сериала Бориса Хлебникова 01.06.2019
Канал HBO закрывает ситком "Силиконовая долина" 01.06.2019
Вышел первый трейлер нового мультфильма Pixar 01.06.2019

Гоша Куценко и Алексей Воробьев подрались в туалете ресторана

Новости
    02.06.2019, 15:22
Текст:   Олег Усков

Встреча популярных российских артистов Гоши Куценко и Алексея Воробьева в одном из столичных заведений общепита закончилась дракой названных в туалете заведения.

52-актер, режиссер, певец, продюсер и общественный деятель Куценко и 31-летний певец, актер и режиссер Воробьев присутствовали на проводившейся в ресторане частной вечеринке. Между артистами разгорелся конфликт, причины которого не афишируются.

В итоге актеров-музыкантов пришлось разнимать охране заведения и гостям.

"Мы не сразу поняли, что в "мужской" комнате что-то происходит", - говорят очевидцы инцидента, заверяющие, что "ничто не предвещало!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие друзья! Делюсь с вами рабочими моментами со съёмок клипа Анны Калашниковой на песню «по любви», в котором я играю главную роль девушки-стервы с татуировкой лилии!👌🎬🎬💥, а Аня @annakalash и Алексей Воробьев @mr.alexsparrow охотятся за мной и за моими дорогущими картинами, которые я привезла в Москву на аукцион!💥🎬 Гоша Куценко @goshakutsenko так же принял участие в съемках, потому что это не совсем клип, а целый мини-фильм, которые так любит делать Алексей Воробьев!А так же в этом приключенческом фильме снялись такие знаменитости как :Лена Ленина @lenaleninaofficial ;Группа «Земляне» @zemlyane_band ;Марина Мирошкина @amazing_marina ;братьяСавчуки @savchukmedia ;а так же телеведущая Алина Ян @alina___yan ,Алла Колчук @alla.kolchuk известные модели и блогеры 🎬🎬🎬💥💥💥💥💥💥 💥🎬🎬🎬🎬🎬 сьемки проходили в Развлекательном комплексе «АСАКИ» @rc_asaki и в гостинице «Корстон» @korston_msk #шоубиз​ #шоубизнес​ #тнт #первыйканал ​#новостизвезд​ #популярно #популярное​ #музыка​#знаменитости​ #слухи​ #селебрити​#новостишоубизнеса #russiancelebrity​ #премьерапесни​#звездныеновости​#новостизнаменитостей #звездышоубизнеса #rutv

Публикация от Карматкова Татьяна (@tati.fart)

Отмечается, что Воробьев "пребывал в самом лучезарном настроении и много шутил". Но потом подъехал Гоша Куценко. "Один другому что-то сказал. Куценко вышел. Воробьев за ним. А через какое-то время туда побежали люди, охрана...", - описывают свидетели. Дополнив, что кто-то из наблюдателей вызвал полицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Дорогие мои друзья! Продолжаю делиться с вами фотографиями с наших съёмок! Приоткроем завесу тайны - главные герои Клипа: коварная девушка Татьяна, умная Анна @annakalash , «раздолбай» Бонд-Алексей Воробьев @mr.alexsparrow !💥🎬🎬🎬Спасибо за прекрасные фото @karina_rabadanova4320 🙏👍😊💥и за сногсшибательные платья @malina_fashion . Макияж @tamara_arutyunyan_makeup волосы @osipyandjuletta @ali_make_up_ Как считаете, для кого изначально писал Алексей роль Бонда и почему сыграл ее сам в нашем клипе?😊 И что я делаю с двойником Анны на сцене? . #шоубиз​ #шоубизнес​ #тнт #первыйканал ​#новостизвезд​ #популярно #популярное​ #музыка​#знаменитости​ #слухи​ #селебрити​#новостишоубизнеса #тнтпесни #russiancelebrity​ #премьерапесни​ #звездныеновости​#новостизнаменитостей #звездышоубизнеса #rutv #алексейворобьев #аннакалашникова #земляне

Публикация от Карматкова Татьяна (@tati.fart)

При этом стоит напомнить, что Воробьев и Куценко давно знакомы и ранее вместе снимались. И, как оказалось, не в последний раз - журналистам KP.RU удалось дозвониться до Воробьева, который пояснил, что весь случившийся "беспредел" шел строго по его сценарию и в рамках работы над новым клипом. Без лишних анонсов и предупреждений окружающих, владельцев и гостей ресторана. Поэтому неудивительно, что драка была принята ими за чистую монету.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Все спрашивали, что мы снимаем, гадали, так вот ответ! Это будет невероятно крутой Клип! Спасибо огромное Алексею за такую крутейшую режиссерскую работу, постановку, идею! Также спасибо команде и всем всем кто принимал участие в этих эмоциональных и трудных двухдневных съемках! 😍 Reposted from @mr.alexsparrow - Скоро! 🎬🎥 На всех экранах страны 🔫😎 Моя новая режиссёрская работа 💣 💣 💣клип #ПоЛюбви❤️ @annakalash @tati.fart @amazing_marina 🐶 🎉🎉🎉 #korston #korstonclubhotel #видовойресторан #extralounge #веранда #шоубиз #шоубизнес #новостизвезд #съемкиклипа #чтонового #АлексейВоробьев #АннаКалашникова #новостишоубиза #скоропремьера #ТатьянаКарматкова #актриса #новоекино #житькаквкино #актер #тнт #первыйканал

Публикация от Карматкова Татьяна (@tati.fart)

"Как режиссер и сценарист я беру на себя всю ответственность за травмы и разрушения, которые мы учинили", - заключил Воробьев в интервью.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Роберт Паттинсон утвержден на роль Бэтмена 31.05.2019
"Бран Старк": такой финал "Игры престолов" - идея Джорджа Мартина 31.05.2019
Умер джазмен Леон Редбоун 31.05.2019
Вышел русский трейлер гангстерского кинокомикса с Элизабет Мосс 31.05.2019
⧣ видео
Фото: kinopoisk.ru
Завершены съемки сериала "Ведьмак" по Анджею Сапковскому 31.05.2019
Киркоров прокомментировал сообщения о "тайной дочери" Сергея Лазарева 31.05.2019
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на шоу "Голос. Дети" 31.05.2019
⧣ Россия
Фото: Евгения Смолянская/ РГ
Помощник Бекмамбетова опроверг слухи о тяжелой болезни режиссера 31.05.2019
Из фильма об Элтоне Джоне в РФ убрали сцены гомосексуального содержания 31.05.2019
Оппонент Александра Друзя Илья Бер отверг его извинения 30.05.2019
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер последнего "Рэмбо" 30.05.2019
Умер кот, сыгравший в "Кладбище домашних животных" 30.05.2019
Фото: "Кхал Дрого" расчувствовался, вспомнив "Игру престолов" 30.05.2019