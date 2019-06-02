Компании экспресс-доставки должны строго соблюдать законы и правила КНР

Как сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное" , все без исключения компании быстрой доставки, действующие на территории Китая, должны неукоснительно соблюдать законы и правила КНР и ни в коем случае не нарушать законные права и интересы китайских предприятий и частных лиц. Об этом 2 июня в эксклюзивном интервью корреспонденту Медиакорпорации Китая заявил руководитель Государственного почтового управления (ГПУ) КНР Ма Шэнцзюнь, комментируя события, связанные с "ошибочной" доставкой американской компанией FedEx почтовых отправлений корпорации Huawei.

По словам Ма Шэнцзюня, некоторое время назад ГПУ КНР получило ряд жалоб о том, что американская компания FedEx, не связываясь с клиентами и не получив от них соответствующего разрешения, направила или же пыталась перенаправить посылки не по обозначенным отправителем адресам. Адреса были заменены на другие, что серьезно нарушило правила работы отрасли экспресс-доставки КНР и нанесло значительный ущерб правам и интересам клиентов. В связи с этим государственное ведомство Китая приняло решение о проведении совместного с правоохранительными органами расследования.

Ма Шэнцзюнь отметил, что в Китае имеется широкая нормативно-правовая база, детально регулирующая деятельность в секторе экспресс-доставки, а именно: "Закон КНР о почте", "Временное положение об экспресс-доставке", "Меры управления рынком экспресс-доставки", "Государственные стандарты услуг быстрой доставки" и др. В этих законах и подзаконных нормативных актах содержится важное требование, согласно которому предприятия, предоставляющие услуги экспресс-доставки, обязаны осуществлять доставку строго по обозначенному отправителем адресу, передавая посылку непосредственно обозначенному отправителем получателю или же представителю получателя. При нарушении данного пункта и нанесении ущерба правам и интересам клиентов, ведомство по управлению почтовыми операциями имеет право провести расследование и наложить санкции, вплоть до отзыва лицензии.

Руководитель ГПУ КНР выразил надежду, что зарубежные компании, осуществляющие операции в Китае, будут строго соблюдать национальные и международные законы и правила, регулирующие отрасль экспресс-доставки. Китай по масштабам операций данного рынка занимает первое место в мире на протяжении последних 5 лет. Рынок экспресс-доставки быстро развивается и обладает огромным потенциалом - на протяжении десятилетия его рост составляет в среднем 42 процента в год. Китай приветствует тот факт, что все больше хозяйствующих субъектов из разных стран мира выходят на его рынок экспресс-доставки. Однако вновь предупреждает о необходимости строгого соблюдения законов и правил КНР, обеспечения законных прав и интересов китайских компаний и частных лиц, а также о неотвратимости санкций за любые неправомерные действия.