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Курьез: Моби ошибочно считал, что у него был роман с Натали Портман

Поп-музыка
    02.06.2019, 14:00
Текст:   Олег Усков

Неловко вышло с 53-летним авторитетным американским музыкантом и в целом артистом самого широкого профиля Ричардом Мелвиллом Холлом, более известным миллионам фанатов как Моби - актриса Натали Портман его обескуражила.

И вот уже появившиеся неделю назад "жареные" заголовки "У Моби был роман с Портман" сменили более трагичные. Тогда как сам Холл впал в угрюмость и отрешенность.   

Суть. Моби только что выпустил книгу мемуаров "А потом всё рухнуло" (Then It Fell Apart), где, среди прочего, остановился на своих романах с немаловажными ныне девушками. Например, роскошной звездой "героин-попа" Ланой Дель Рей (тогда еще Лиззи Грант) и Натали Портман. Которая значительно младше музыканта.

Ричард сообщает, что они красиво встречались, романтично целовались под сенью древ и нежно спали рядом в общежитии на одной кровати. При этом Холл признается, что ничего серьезного не вышло в конечном итоге. Хотя он пытался.  

На что у Портман в корне иные воспоминания - актриса удивлена, что Моби вдруг считает их "недолгое знакомство" романом. Более того: Холл утверждает, что на тот момент Натали было двадцать лет, Натали же настаивает, что Моби завышает ее возраст - тогда она была только что закончившим школу восемнадцатилетним подростком. И вообще ее предполагаемый парень - "взрослый дядька" - "вел себя как-то жутковато". И ей очень неприятно, что она теперь стала персонажем его книжки. Где полно фактологических ошибок и вымысла.      

"Он был в турне, а я снималась в фильме, и поэтому мы немного тусовались несколько раз. Но потом я поняла, что это взрослый мужчина, который питает ко мне не совсем уместные чувства", - жестко рассказывает Портман. Добавив, что когда-то была его фанаткой.

Подытожим: Моби думал, что встречался с Портман в конце девяностых, о чем она, как выясняется, и не подозревала.

Кончилось тем, что после того, как история вскрылась, со стороны поклонников Портман Моби стали поступать анонимные угрозы. И бедняга опубликовал в соцсетях пост с извинениями перед актрисой, указывая, что, конечно, должен был поговорить с ней перед тем, как публиковать книгу.

Далее музыкант на всякий случай извинился и перед остальными гражданами, которых он упомянул в своих мемуарах без их на то благословения. 

А следом опубликовал еще один пост с извинениями за пресловутую книгу и сообщением, что на некоторое время (сроки не указаны) уходит со сцены - видимо, до поры, когда все забудут про этот позор. В рамках чего отменяет все презентации биографии - пресс-тур и встречи с поклонниками. При этом деньги за уже проданные билеты будут возвращены.    

Кроме того, Моби удалил из Instagram и "фотодоказательство романа" с актрисой - их совместное фото. Посетовав, что скандал скверно отражается на его самочувствии.    

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