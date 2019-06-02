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02.06.2019 15:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Гослитмузей разместился в отреставрированном здании начала XIX века

Текст: Елена Демина

Государственный музей истории российской литературы имени Даля расширяется - теперь многие экспозиции разместят в здании по адресу Зубовский бульвар, 15.

На главном книжном фестивале страны рассказали о том, как будет работать центральная площадка Государственного музея истории российской литературы имени Даля. Открытие нового здания состоялось буквально накануне - 29 мая, а уже совсем скоро здесь запустят первую выставку - двери для посетителей откроют 14 июня. При этом гостям предложат не просто пройтись, разглядывая экспонаты, а принципиальной новый музейный подход: серию персональных экспозиций, посвященных различным литераторам ХХ века, - от репрессированных гениев до идеологов советской литературы. 

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Отдельная экспозиция будет посвящена уникальной истории самого здания. Его строительство закончилось в 1911 году. Тогда это был элитный дом со всеми удобствами, пристанище московской интеллигенции. Объект и сам по себе является исторически ценным: ранее доходный дом принадлежал тамбовскому помещику Любощинскому. Но спустя десятилетия строение превратилось в аварийные руины, нуждающиеся в капитальном восстановлении. Сегодня его не узнать - отреставрированные стены полностью готовы для нового литературного этапа своей истории. 

В рамках выступления на фестивале "Красная площадь" директор государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак отметил также, что через некоторое время в музее будет введен первый в его истории депозитарий, состоящий из пяти зданий и атриума.

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" смотрите на сайте ГодЛитературы.РФ.

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