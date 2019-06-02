Парковочный абонемент в Москве теперь можно привязать к "Тройке"

Транспортную карту "Тройка" теперь можно использовать на плоскостных парковках со шлагбаумом, сообщает официальный сайт мэра mos.ru.

Номер "Тройки" следует указать в специальном поле на сайте parking.mos.ru при продлении или покупке нового абонемента. Карточку, "привязанную" к абонементу, можно просто приложить к стойке у шлагбаума.

Список парковок со шлагбаумом есть на портале "Московский паркинг" в соответствующем разделе. Приобрести абонемент на следующий месяц можно за пять дней до конца текущего.